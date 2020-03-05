زوجة قصي خولي تؤكّد أنّ إطلالتها تصالح مع النفس

لم تمر الصورة الحديثة التي نشرتها مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي مرور الكرام على متابعيها، حيث لفتت الأنظار بشعرها الأبيض دون صبغات.وردت الحمداني على تعليقات عدد من متابعيها بشأن الإطلالة الجديدة التي أرفقتها بمقولة شهيرة للخبير المالي الأميركي برنارد باروخ، جاء فيها: "كن ما أنت عليه وقل ما تشعر به وذلك لأن الذين يهتمون لا يهمون والذين يهمون لا يهتمون".

وقالت إحدى المتابعات لزوجة قصي خولي: "أنا مو كبيرة وفيني شيب مع إني أهتم بنفسي وكثرة الصبغة تسبب تلف للشعر كثير استحي منو". لترد عليها مديحة الحمداني: "ما في داعي تستحي... حبي نفسك كما أنت".

كما كتبت فتاة أخرى على صورة الحمداني "حلو بس ليش ما تصبغي شعرك ما في شي يستأهل تهملي في حالك"، وكان رد الحمداني: "الشيب مش علامة إهمال للنفس، عدم صبغه هو تصالح مع النفس".

ومؤخرًا؛ ظهرت مديحة بمقطع فيديو وهي منهارة من البكاء وتتحدث عن وضعها الصعب الذي تعيشه مع ابنها بسبب زوجها قصي خولي، وبعد هذا المقطع المفاجئ للجمهور، اعترفت والدتها الفنانة التونسية الشعبية آمال علام في تصريحات تلفزيونية أن ابنتها هي زوجة الفنان السوري.

وأضافت والدة مديحة أن حفيدها اسمه الحقيقي "فارس" وهي من أسمته وليس العميد جونيور، وأن سبب تسميته "العميد" بحسب ما صرح والده قصي خولي أنه سماه بهذا الاسم تيمنا بجده، وقالت: "في تونس العميد هو رتبة في الجيش ولا نستطيع تسميته بذلك".

وأوضحت آمال علام أن ابن ابنتها مديحة الحمداني، ولد في تونس ويحمل الجنسية التونسية ولم يولد في أمريكا كما قيل عبر وسائل الإعلام؛ لأن والدته التي تحمل الجنسية الأمريكية تعرضت لحادث منعها من السفر.

Advertisements

يذكر أن الفنان السوري كشف في آخر ظهور عندما حل ضيفا على برنامج "دبي كروز" عن السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه عن زواجه، وإعلانه المتأخر عن ولادة ابنه، قائلا إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله أن تبقى حياته خاصة، وهو ما اتفق عليه مع زوجته منذ البداية.

قد يهمك أيضا:

قصي خولي يكشف سر إخفاء زواجه

تطورات جديدة في قضية زواج قصي خولي من مديحة الحمداني