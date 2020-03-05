شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان أحمد عزمى وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر من حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل والد الفنان أحمد عزمى بعد صراع قصير مع المرض، ويتم تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام.

وكانت آخر المشاركات الفنية للفنان أحمد عزمى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

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مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم .

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.