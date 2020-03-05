إلغاء حفلات وتأجيل عروض أفلام.. كيف أثر "كورونا" على الفن عالميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حالة من الهلع تسود العالم بسبب انتشار فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، حديث عن إلغاء الأوليمبياد، وتأجيل مباريات وإقامة أخرى دون جمهور، وكان أيضا من المجالات التي تأثرت بفيروس كورونا، المجال الفني.

وتعرض المجال الفني لخسائر بالمليارات بسبب فيروس كورونا، البداية كانت بإغلاق كل دور العرض السينمائي في الصين، وتأجيل عرض فيلم "NO TIME TO DIE"، أحدث أجزاء جيمس بوند لأجل غير مسمي في الصين، ثم تأجيل عرض الفيلم بشكل عام لشهر نوفمبر بدلا من عرضه في شهر أبريل المقبل، وكذا تأجيل فيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد "Vanguard"، الذي كان من المقرر عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي، ولم يُعلن عن موعد جديد لعرض الفيلم.

الأمر لم يقتصر على دور العرض السينمائية بل وصل لإلغاء حفلات لكبار المطربين في العالم مثل حفل مغني الراب الأمريكي راس في دبي، الذي تم تأجيله لأجل غير مسمى، وكذا تأجيل مهرجانات فنية، كما حدث مع مهرجان البحرين السينمائي، الوليد الذي كان مقررا له الانطلاق أمس.

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وكذلك أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأجيل دورة المهرجان الافتتاحية، التي كان من المقرر إقامتها في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري.

وفي الإمارات، تم إلغاء مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية، الذي كان مقررا إقامته في الخامس والسادس من مارس الجاري، وأُلغي حفل ميوزيك بانك، لموسيقى البوب الكورية، الذي كان مقررا يوم 21 من هذا الشهر في دبي.

كما أعلنت إدارة مهرجان JTTX للموسيقى، أول أمس الثلاثاء، تأجيل المهرجان الذي كان مقررا انطلاقه أمس الأربعاء، كما أعلنت شركة روتانا للإنتاج الفني والمُنظمة لـ"سمرات الثمامة"، تأجيل حفلات المهرجان، التي كان مقررا أن تُقام في منتزه الثمامة بالعاصمة السعودية الرياض، ومنها حفل للفنان محمد حماقي، وحفل لمغني الراب الأمريكي مايكل راي ستيفنسون، الشهير باسم تايجا.