تراند اليوم : معلومات لا تعرفها عن شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إساءته لها .. تحرش بفنانة.. ويريد الزواج من أخرى

تساءل كثيرون عن هوية الفنان وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - بعد هجومه عليها بسبب قرب خطبتها للفنان أحمد العوضي.
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- أكد على إعجابه الشديد بالفنانة ياسمين صبري ورغبته في الزواج منه.
- وائل عبد العزيز ولد سنة 1979 ، وتخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة .
- له تجربة غنائية سابقة لكنها لم تحقق النجاح المأمول.
- تزوج وأنجب ابنا ثم انفصل عن زوجته
- شارك في العديد من الأعمال الفنية سواء كضيف شرف أو في أدوار صغيرة
- اتهمته الفنانة إيمي سالم بالتحرش بها ثم أعلنت أنه تم الصلح بينهما.
- أكد على إعجابه الشديد بالفنانة ياسمين صبري ورغبته في الزواج منه.