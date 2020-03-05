تراند اليوم : «محبوس داخل هالجسد».. الفنان السعودي الوسيم يصدم الجميع



بعد غياب مفاجئ، ظهر الفنان والإعلامي السعودي بدر آل زيدان، مرة أخرى، كاشفًا عن تفاصيل صادمة حول سر غيابه، وإصابته باكتئاب نفسي حاد.

ونشر«بدر» صورتين شخصيتين له، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ظهر فيهما الفرق واضحاً في ملامحه وجسده، الذي أصبح أكثر تناسقاً، وقال عنهما أن الفاصل بينهما سنة ونصف السنة.

وقال الفنان السعودي في مقطع فيديو له خلال تلك الفترة من حياته، وعلق عليه بقوله: "مالك بالطويلة، بعد ما أظلمت بعيني توجهت لله عز وجل، ورجيته يدلني على الطريق الصحيح وأطلع من هالعالم الكئيب، يا تتغير هالحياة أو تنتهي! أقسم بالله وصلت مرحلة ماتفرق أموت أو أعيش.. الاكتئاب خطير وصدقني الشهرة والأضواء وغيرها كلها أشياء تزيد الاكتئاب ما تنقصه."

وأضاف بدر في تغريدة ثانية: "بعد مارجعت للمملكة 2018، بديت أطالع بحالي وأفكر، أنا وش اللي وصلني لهنا! صرت أحس إني مو أنا، كأن فيه شخص لابس قناع وأنا محبوس بداخل هالجسد، زاد اكتئابي وعزلتي أكثر، حتى أمي وأهلي كلهم كانوا مشفقين على حالي، وأنا بعد معهم والحمدلله."

ونشر تغريدة أخرى:« اختفيت عن العالم كالعادة وبدأت أصنع عادات جديدة.. نظمت أكلي وصرت أطبخ بنفسي صرت أنام 10 بالليل وأستيقظ أذان الفجر.. اشتريت معدات رياضية بالبيت وصرت أتمرن عليها وبديت أتغير للأحسن».

والمعروف أن الفنان والإعلامي بدر آل زيدان أنه شاب وسيم وفتى أحلام العديد من الفتيات وخاصة السعوديات.

وفي يوليو الماضي نشرت فتاة فيديو تطلب الزواج بدر آل زيدان وتعرض عليه مبلغ كبير من المال كمهر خاص به .

ويظهر في الفيديو صوت الفتاة فقط وتحدثت قائلة : «يا بدر إن كان لوجين تسوى مليون فأنت تسوى ملايين .. أنا طلبتك للزواج فلا تردني».

اختفيت عن العالم كالعادة ، وبدأت اصنع عادات جديدة ،

نظمت اكلي وصرت اطبخ بنفسي

صرت انام ١٠ الليل اذان الفجر

اشتريت معدات رياضية بالبيت وصرت اتمرن عليها وبديت اتغير للأحسن🙌🏼

( الفيديو ٢ ) بعد: pic.twitter.com/8f4IfXKZi9 — بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane) March 1, 2020

الفرق بين الصورتين سنه ونصف 🙌🏼

وبكتب ثريد احكي فيه اللي صار باختصار : pic.twitter.com/D7EMpcIjGb — بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane) March 1, 2020

— بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane)— بدر آل زيدان (@Badr_Alzidane)