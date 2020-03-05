تراند اليوم : صور.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بعد ارتدائها الحجاب



خطفت ماهيتاب ابنة الفنان المصري ماجد المصرى، الأنظار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهروها بأكثر من "استايل" مرتدية الحجاب.

ونشرت "ماهتياب" عبر خاصية "استوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، مرتدية الحجاب.

وعلى الرغم من أنها محجبة إلا أنها تهتم باختيار الملابس و الأزياء التى تزيد من جمالها وأناقتها، وتحرص على التنوع و لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة.

كما تتميز ابنة ماجد المصرى بتنسيقها واعتمادها على الحقائب ونظارات الشمس الغير تقليدية، فهى تعشق كل ما يخص الموضة.

وكان ماجد المصري، كشف أنه رفض دخول ابنته "ماهيتاب" عالم التمثيل بينما يقبل بأن يدخل إبنه "آدم" المجال عينه.

وقال المصري خلال مقابلة تليفزيونية،: "المخرجان خالد يوسف ومحمد سامي والفنان تامر حسني طلبوا ابنتي للعمل معهم كونها شخصية كوميدية جداً، لكن أنا أرفض، ولا تجرؤ ابنتي على طلب التمثيل ليقينها بموقفي..أنا حر في بيتي، وهذا ليس عيباً في الوسط الفني الذي أعمل به وأكسب منه".

وعن خلع ابنته الحجاب، كشف المصري أن ابنته ارتدت الحجاب ثم خلعته، وعادت وقررت إرتداءه، وكان شرطه معها أن الحجاب لن تخلعه مرة أخرى، حيث قال: "الحجاب مش لعبة، لكن حينما تكون في منزل زوجها هي حرة، مشيراً إلى زواجها مطلع العام المقبل، وزواج ابنه في يوليوالمقبل".









