كايتي بيري تعلن حملها بطفلها الاول من أورلاندو بلوم بفيديو كليبها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة العالمية ​كايتي بيري​عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، عبر فيديو كليب اغنيتها التي طرحتها عبر ساعتين تحت عنوان Never worn white. وظهرت بيري في الفيديو كليب منتفخة البطن بفستان ابيض كما انها نشرت على حسابها على احد مواقع التواصل فيديو تؤكد فيه ان حملها ليس تمثيلا للفيديو كليب بل حقيقة.

وسبق لبيري وأن أوضحت سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية. هذا وكانا قد ارتبطا بعلاقة عاطفية في عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي.

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