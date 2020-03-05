66 تهمة اغتصاب..ضابط شرطة يرتكب 108 “جرائم جنسية”

في واقعة مؤسفة، وغريبة من نوعها، اتُهم ضابط شرطة سابق في غرب أستراليا، بـ 108 جرائم جنسية، من بينها 66 تهمة اغتصاب.

والضابط السابق البالغ من العمر حاليا 50 عامًا، استقال من الشرطة عام 2018 بعد أن وجهت إليه وحدة الشؤون الداخلية الاتهامات بالاعتداء جنسيًا على “عدد من النساء”، التقى بهن عقب التعارف عن طريق الإنترنت منذ عام 2010.

وقال بيان صادر عن شرطة أستراليا، الخميس، إن التحقيق في سلوك ضابط الشرطة السابق ما زال مستمرا.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة إن جرائم الاعتداء المفترضة تمت بشكل متوالي منذ عام 2010، حيث التقى الرجل بالعديد من النساء بعد التعرف عليهن من خلال تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت. ومنذ ذلك التاريخ فقد أقدم على الاعتداء جنسياً على عدد من النساء، و”بعضهن لم يتحدثن بعد للشرطة”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.