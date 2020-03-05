ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يصعدان الخلاف بسبب أحمد العوضي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صعّدت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، من حدة الخلاف بينها وبين شقيقها وائل عبد العزيز، بعد هجومه الشديد على علاقتها بمواطنها أحمد العوضي، ومعارضته لمصارحة كل منهما بحبه للآخر، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول رد فعل للفنانة ياسمين عبد العزيز، على حالة الجدل الكبيرة التي أثارها أحمد العوضي ووائل عبد العزيز، قامت ياسمين بحذف شقيقها من قائمة المتابعين على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، لتؤكد تأييدها لموقف العوضي، وغضبها من تصرف شقيقها الذي أفصح عن خصوصيات الفنانة.

وقال متابعون إنه خلال البحث في منشورات ياسمين عبد العزيز السابقة على حسابها بـ"إنستغرام"، اتضح أنها حذفت جميع الصور التي تربطها بشقيقها وائل عبد العزيز، خاصة أنها نشرت صورا كثيرة معه إبان إعلان انفصالها عن المنتج المصري محمد حلاوة، حيث دعمها شقيقها في ذلك الوقت الذي حدثت فيه أزمة بين ياسمين وريهام حجاج زوجة "حلاوة" حاليا.

كما قام وائل عبد العزيز أيضا بحذف شقيقته ياسمين من قائمة متابعيه على إنستغرام، فيما أعاد متابعته للفنانة ريهام حجاج، التي كان قد حذفها في وقت سابق، حينما أعلنت زواجها من محمد حلاوة.

وكانت حرب كلامية قد اندلعت بين الفنان أحمد العوضي وزميله وائل عبد العزيز، على خلفية العلاقة التي تربط الأول بشقيقة الثاني ياسمين عبد العزيز، إذ شن عليها هجوما لاذعا وفضح أسرارا عائلية خاصة، مؤكدا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد قرابة الساعتين وتفاعل الكثير من الجمهور معه.

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وكانت حالة من الجدل قد دارت الأشهر الماضية حول علاقة ياسمين بالعوضي، حتى اضطرهما منشور شقيق الأولى الفنان وائل عبدالعزيز إلى كشف طبيعة هذه العلاقة في ظل عدم رضاه عن صورهما التي يتم نشرها عبر حساباتهما من آن لآخر دون تحديد ما يرميان إليه.

وأكد وائل عبدالعزيز في منشور مطول له عبر "فيسبوك"، أن ياسمين مقاطعة لعائلتها كي تعيش حياتها دون تدخل من أحد إلا أنه كثيرا ما يقف بجانبها ساردا لها بعض المشاكل التي فعلتها، وأوضح أنه غير راضٍ عن الصور التي تنشرها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام –قاصدا الفنان أحمد العوضي- خاصة أن سيرته والعائلة لم تكن على لسان أحد من قبل.

ورد الفنان أحمد العوضي على هذه الاتهامات، فاضحا وائل عبدالعزيز، بقوله إن شقيقته ياسمين عبد العزيز هي من تصرف عليه وعلى أولاده، كما أن له طفلا لا يعترف به.