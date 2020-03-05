بسمة تؤكّد أن فيلم "رسائل البحر" أحدث نقلة في مشوارها الفني

القاهرة - لايف ستايل
حلت الفنانة بسمة ضيفة برنامج "الخلاصة"، مع يارا العشري، عبر أثير راديو إينرجي، 92.1، وتحدثت بسمة عن أحدث أفلامها التي تعرض في دور العرض المختلفة، وقالت بسمة في أبرز تصريحاتها: "سعيدة بعرض أفلامي الثلاثة "رأس السنة"، "بعلم الوصول" و"ماكو" منذ بداية 2020، وأشعر بالسعادة بترتيب عرض الأفلام بسبب اختلاف الأدوار التي قدمتها في كل فيلم على حدة، وأشعر بأن هذه الأفلام الثلاثة ستعمل على إعادة تقييمي بشكل أسهل".
وأضافت فخورة بكون الثلاث أفلام مختلفة، فهم بمثابة "طبق من ذهب" لي، ولست صديقة جيدة للسيوشيال ميديا، وفيلم "بعلم الوصول" من المشاريع التي كبرت أمام عيني، وأجد أن الفن هدفه الترفية بأي شكل، وأحب التمثيل بكل أشكاله، وفيلم "رسائل البحر" كان نقلة في مشواري.
أجد أن كل الأدوار تركت بصمة في شخصيتي، ومن مميزات التمثيل أن الممثل يعيش حالات وخبرات شخصيات مختلفة عنه وهذا يساعد في تطوير شخصيتك.
وأكدت أنها تتمنى تجسيد شخصيات في أزمنة غير الزمن الحالي فإما شخصية تاريخية أو خيالية، وأحب فترة العصور الوسطى في أوروبا، وأتمنى تقديم تجربة امرأة في فترة العشرينيات لأنها كانت فترة مهمة في تاريخ مصر.
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