أحمد فلوكس يستعد للزواج للمرة الثالثة ويؤكّد بأنه يحبها منذ الدراسة

قرر الفنان أحمد فلوكس الرد على أنباء زواجه التي ترددت مؤخرًا في الأوساط الفنية، بعدما شارك الجمهور بصور له مع إحدى الفتيات دون أن يعلق عليها بأي شيء، لكنه قرر مساء اليوم، الأربعاء، أن يوضح حقيقة الأمر، ويفاجئ الجمهور بأنها على وشك الارتباط مرة أخرى.

ونشر أحمد فلوكس صورة عبر حسابه على انستجرام، كان قد شاركها سابقًا وتسببت في إثارة الجدل والترويج لفكرة زواجه مجددًا عقب انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، إلا أنه أكد أنه لم يتزوج حتى الآن، لكنه ارتبط بفتاة كانت صديقة له منذ سنوات، فقال: "ههه بسببب الصوره دي قالوا عليا اتجوزت وبقضي شهر العسل وقبلها قالوا عليا اني اتجوزت في السر وقبلها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول أنا إيه".

وأضاف فلوكس: "الحقيقة أه ادعوا لي اتجوز الإنسانه اللي قابلتها والحقيقة هي كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل، هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة وبنت ناس محترمين جدًا ومن عيلة، ولأن وزنها يتاقل دهب والحقيقة علشان أقدر أروح اطلب اديها وانول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير وأحوش كتير علشان مهرها أكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكة عادية".

واستطرد أحمد فلوكس حديثه عن زوجة المستقبل، وكشف عن بعض المعلومات الخاصة بها، وقال: "بما إني مش صغير وعندي ابن فأكيد هي كمان مش صغيرة وأكيد عندها ولاد من أجمل الأولاد اللي شوفتهم في حياتي فا أكيد الجواز محتاج وقت وتحضير وعلشان أروح لأهلها ده لوحده موضوع كبير.. فا علشان كده لسه ماخدتش خطوة صريحة.. ادعوا لي علشان ساعات بيكون رزق ربنا لعبده هو واحدة زي دي تشاركه حياته.. للي مهتمين بجوازي ادعوا لي ربنا يوفقني".

وتلقى أحمد فلوكس دعم عدد كبير من متابعيه الذين هنأوه بارتباطه وعبروا عن مدى سعادتهم بأنه قرر تجاوز لحظاته الصعبة التي كان يشاركها مع الجمهور باستمرار، وذلك بقدومه على خطوة الزواج مرة أخرى.

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الجدير بالذكر أن أحمد فلوكس قد شارك مؤخرًا أكثر من صورة رومانسية عبر حسابه على انستجرام مع فتاة مجهولة دون التعليق بأي كلمة، حيث توقع العديد من متابعي فلوكس وقتها أنه دخل مشروع ارتباط جديد بعد انفصاله عن الفنانة هنا شيحة.

كما أن أحمد فلوكس قد نشر أيضًا مقطع فيديو تحدث خلاله عن أهمية دور المرأة في حياة الرجال، مما اعتبره المتابعون تلميحا واضحا من فلوكس على استعداده للإعلان عن خطوة الارتباط قريبا.

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