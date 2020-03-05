شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Syfy تلغى مسلسل The Magicians بعد طرح 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة syfyمسلسل The Magicians، وذلك بعد طرح الموسم الخامس من المسلسل في يناير الماضى، على أن يستكمل العمل طرح باقى عدد حلقاته، حيث عرض 8 حلقات من أصل 13 حلقة للموسم الخامس والأخير، على أن تعرض آخر حلقة لـ مسلسل The Magicians قى 1 أبريل المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

ووصل متوسط مشاهدة الموسم الخامس من The Magicians ، إلى 0.11 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49، بـ معدل 341000 مشاهد، وذلك بالمقارنة مع الموسم الرابع، انخفض هذا العرض بنسبة 44٪ في العرض التوضيحي وبنسبة 37٪ في نسبة المشاهدة.

واستنادا إلى قصة ليف جروسمان، فإن الدراما الخارقة للطبيعة تدور حول مجموعة من الطلاب فى جامعة براكبليس الخاصة بأولئك الذين يتمتعون بقدرات سحرية، وتشمل قائمة الممثلين جيسون رالف وأوليفيا تايلور دادلى وهيل أبليتون وأرجون جوبتا وسمر بيشيل وريك ريستى وانى دوديك وخادور جاد وأسمى بيانكو.

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وكانت قد ألغت شبكة syfy مسلسل Nightflyers، بعد عرض الموسم الأول منه فى ديسمبر الماضى، وبالرغم من حصول المسلسل على تقييمات عالية إلا أن الشبكة قررت إلغاءه.

بلغ متوسط ​​الموسم الأول 9.0 فى الفئة العمرية بين 18 و49، ومشاهدات وصلت إلى 395 ألف مشاهدة، وتكون الموسم الأول من المسلسل على 10 حلقات عرضت على مدى أسبوعين فى ديسمبر عام 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وتدور قصته حول عام 2093، حيث يرسل فريق من العلماء على متن السفينة الفضائية Nightflyer، وهى السفينة الأكثر تقدمًا على الإطلاق، أثناء انطلاقهم فى رحلة للعثور على أشكال حياة أخرى، ومن ثم تأخذهم مهمتهم إلى حافة النظام الشمسى، لأنهم يدركون أن الرعب الحقيقى لا ينتظرهم فى الفضاء الخارجى، فهو بالفعل على سفينتهم.