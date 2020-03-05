بحضور جون لوي وتكريم اسم فريد شوقي.. تفاصيل افتتاح "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يقام حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة، غد الجمعة، بحضور النجم العالمي جيمي جون لوي، في معبد الأقصر.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عمرو عبدالجليل وزينة وميمونة ندايا، ويبدأ ظهور النجوم على السجادة الحمراء الساعة السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة.

ويقدم حفل الافتتاح المذيعة المصرية منى سلمان، وتشاركها الفنانة التونسية سناء يوسف، ويخرجه هشام فتحي، داخل معبد الأقصر.

وتقدم فرقة رضا الفقرة الفنية، خلال حفل الافتتاح، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها، كما تكرم خلال الحفل، ويلقي النجم محمود حميدة كلمة بصفته الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته التاسعة.

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كما يلقي سيد فؤاد، رئيس المهرجان، كلمة تشمل الإشارة إلى أن هذه الدورة تحمل اسم فريد شوقي، الذي يتم الاحتفاء بمئويته.

وتعرض التيمة الموسيقية الجديدة الخاصة بالمهرجان، المهداة من الموسيقار تامر كروان، ويتم بعدها تكريم اسم النجم الراحل فريد شوقي بحضور أسرته.

كما أن الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر مهداة الي أسماء المبدعين: (الممثل المالي ستيجي كوياتي، والفنانة المصرية القديرة عقيلة راتب، بحضور حفيدتها جيهان جلال، والمخرج أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي، والمنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية).

ويحضر حفل الافتتاح إلهام شاهين ومصطفى شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وأحمد فلوكس وطارق عبدالعزيز.