شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ماكسيم بالدرى لـ مسلسل أمازون الجديد The Lord Of The Rings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل البريطاني ماكسيم بالدري (Years and Years) إلى مسلسل The Lord Of The Rings، الذى سيعرض على شبكة أمازون، في دور لم يكشف عنه بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، ولكن أكدت مصادر مقربة من الشبكة أن بالدري، سيلعب دور مهم، وقد انضم سابقًا إلى المسلسل الجديد مجموعة من الممثلين، وهم روبرت أرامايو وأوين آرثر ونزانين بونيادي وتوم بودج. جنبا إلى جنب مع مورفيد كلارك، وإسماعيل كروز كوردوفا، وإيما هورفاث وماركيلا كافيناج، وجوزيف مولا، وتويرو موهافيدين، وسوفيا نومفيتي، وميوفان ريتشاردز، ودانييلمان. وكانت قد كشفت بعض التقارير الاجنبية عن انضمام الممثلة العالمية إما هورفاث لطاقم عمل المسلسل الأسطورى المنتظر The Lord Of The Rings، والمقرر عرضه العام المقبل عبر شبكة قنوات امازون، بعد التوصل لاتفاق بشكل نهائي. وبحسب صحيفة deadline ، فإن الشبكة الامريكية، رفضت التعليق على انضمام الممثلة بشكل رسمى، إلا أن المصادر المقربة من الممثلة أكدت انضمامها لطاقم العمل، على أن تبدأ تصوير الحلقات الأولى بداية العام المقبل. وعلى سياق متصل، منحت شركة أمازون الضوء الأخضر للبدء فى العمل على الموسم الثانى من المسلسل المنتظر عرضه Lord of the Rings، الذى يتم تصوير الموسم الأول منه حاليًا فى نيوزيلندا، والمستوحى أحداثه من سلسلة الأفلام الشهيرة. المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلًا من JD Payne وPatrick McKay، على أن يتم تدريجيًا ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة. وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017 عن نيتها فى إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخى Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.

Advertisements

