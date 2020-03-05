شكرا لقرائتكم خبر عن عود البطل تحقق مليون مشاهدة بعد طرحها للمرة الثانية بـ6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب عمر كمال، بأول مليون بعد طرح مهرجان عود البطل مرة أخرى، بست ساعات على القناة نفسها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت حققت نجاحات كبيرة فى المرة الأولى حيث حققت 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، حيث حذفت بسبب شكاوى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بإحدى المهرجانات، زعمت أنها سرقت اللحن.

الفنان عمرو كمال ، كتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: "أول مليون فى 6 ساعات أهو والعداد هيشتغل.. نزلناها تانى وأول مليون ف 6 ساعات".



عمر كمال

وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتى أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفنى من الحفلات والأفراح وخلافه.

Advertisements

يشار إلى أن قررت نقابة المهن الموسيقية إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين في بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

ناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.

ووجهت نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هانى شاكر، الشكر للشعب المصرى كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التى تؤمن بدور الفن فى تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التى تمر بالفن المصري، مؤكدة في بيانها أنها تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقى بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتى تعبر عن هوية شعبنا.