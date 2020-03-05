شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز: اللى يجيب سيرة أخته فى العلن مش راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الشاعر الغنائى أمير طعيمة، وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد المناوشات المحتدمة بينه وبين أحمد العوضى، التى انتهت بإعلان الفنانة بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع انستجرام، معلنة عن حبها للعوضى: "بحبك يا أحمد".

الملحن أمير طعيمة، كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلاً: "اللى يجيب سيرة أخته فى العلن يبقى مش راجل ومش مهم أصلاً تعرف مبرراته هو إيه اللى حصل فى الدنيا؟".



أمير طعيمه

Advertisements

يشار إلى أن الفنان وائل عبد العزيز، وجه رسالة إلى شقيقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن الغرض من منشوره معرفة طبيعة العلاقة بينها وبين الفنان أحمد العوضى، مشيرًا إلى أنه من اليوم خارج حياتها وأنها حرة فى مستقبلها، كما أنه لا يستطيع العيش بتلك الطريقة.

وقال وائل عبد العزيز، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك: "ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك.. أنا قسمًا بالله وممكن أتكلمت بشكل يضايق أنا أسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى أيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبرينى برة حياتك وأنتى حرة فى حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

يشار إلى أن الممثل وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى أمس، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.