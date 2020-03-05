شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إطلالات مختلفة لـ ايفا مينديز فى عيد ميلادها الـ 46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الخميس النجمة ايفا مينديز بعيد ميلادها الـ 46 حيث ولدت في عام 1974، وسط احتفاء من كافة محبيها ممن عشقوا الأفلام التي قامت ببطولتها خلال مسيرتها الفنية التي خاضت فيها بطولة العديد من الأعمال المميزة والتي نجحت في وضع بصمتها عبرها، بفضل موهبتها بالإضافة إلي جمالها والكاريزما التي تمتعت بها مما جعلها تحتل أغلفة اهم المجلات والمواقع العالمية لفترة طويلة استحوذت فيها عليها، بسبب الجماهيرية التي تتمتع بها.

وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في عام 1974 بالتحديد، .. نسلط الضوء علي نجمة هوليود من خلال سبع إطلالات مختلفة للنجمة الشهيرة.

على جانب آخر لا تعتبر ايفا مينديز مجرد ممثلة فحسب وإنما تعد عارضة أزياء أيضاً بالإضافة لأنها واحدة من أهم النجمات اللاتي نجحن في تأسيس شركات خاصة لهن وأصبحت تصنف علي أنها سيدة أعمال أمريكية، وهو الأمر الذي جعلها تنشغل عن بالتمثيل خلال السنوات الماضية بالإضافة إلي اهتمامها بابنتها.

جدير بالذكر أن النجمة ايفا مينديز سبق وتحدثت في وقت سابق عن علاقتها بابنتها "إيسمرالدا" حيث عبرت عن كم السعادة التي تشعر بها عند قضاء الوقت مع طفلتها وقالت وقتها أن أسعد أوقات حياتى هى التى أقضيها بالقرب من ابنتى وخاصة وقت النوم عند المساء، وشعور الأمومة بالنسبة لى لا يوصف ولا يقدر، وعلى كل أم أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وهو الأمر الذي فسره كثيرون وقتها بأنها ستتفرغ أكثر لبنتها حتي لو استلزم الأمر الابتعاد عن الأضواء أكثر.

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ايفا مينديز



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