شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة لـ ايفا مينديز فى طفولتها قبل الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الخميس نجمة هوليود ايفا مينديز بعيد ميلادها الـ 46 وسط احتفاء من كافة محبيها وعشاقها حول العالم ممن يعتبروها من أهم نجمات هوليود، رغم اختفائها منذ فترة عن الساحة الفنية في هوليود، إلا أن بطولتها للعديد من الأفلام المميزة مع أهم النجوم جعلها تحفر اسمها بأحرف من ذهب في ذاكرة جمهورها وعشاقها ممن ينظرون لها على أنها من أهم النجمات إلى الآن.



ايفا مينديز

وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في عام 1974 بالتحديد، .. نسلط الضوء علي نجمة هوليود من خلال صورة نادرة لها قبل شهرتها التي تتمتع بها حالياً، وذلك بعدما اعتادت على الاستحواذ على أغلفة المجلات العالمية الشهيرة بسبب نجوميتها التي اكتسبتها بسبب جمالها واناقتها أيضاً.

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على جانب آخر لا تعتبر ايفا مينديز مجرد ممثلة فحسب وإنما تعد عارضة أزياء أيضاً بالإضافة لأنها واحدة من أهم النجمات اللاتي نجحن في تأسيس شركات خاصة لهن وأصبحت تصنف علي أنها سيدة أعمال أمريكية، وهو الأمر الذي جعلها تنشغل عن بالتمثيل خلال السنوات الماضية بالإضافة إلي اهتمامها بابنتها.



ايفا مينديز طفلة

جدير بالذكر أن النجمة ايفا مينديز سبق وتحدثت في وقت سابق عن علاقتها بابنتها "إيسمرالدا" حيث عبرت عن كم السعادة التي تشعر بها عند قضاء الوقت مع طفلتها وقالت وقتها أن أسعد أوقات حياتى هى التى أقضيها بالقرب من ابنتى وخاصة وقت النوم عند المساء، وشعور الأمومة بالنسبة لى لا يوصف ولا يقدر، وعلى كل أم أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه.