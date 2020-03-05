شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا خارج حسابات مسلسل "الوجه الآخر" لـ ماجد المصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا اعتذارها لصناع مسلسل "الوجه الآخر" بطولة النجم ماجد المصرى، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبل، من تأليف فداء الشندويلى، اخراج سميح النقاش، انتاج سينرجى، وجاء اعتذارها لارتباطها بعدة أعمال فنية في مصر ولبنان، حيث لم يكن لديها متسع من الوقت لتصوير المسلسل في الوقت الحالي .

ويعكف حاليا صناع العمل على الأنتهاء من كافة التفاصيل الأخيرة من المسلسل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، حيث وضع فريق العمل موعد مبدئى يوم 17 مارس المقبل لانطلاق التصوير عقب الانتهاء من تفاصيل الديكورات والملابس وتسكين الأدوار الرئيسية.

عرض مؤخرًا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، واعتمد العمل على اللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

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وسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.