شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة المهرجانات..نقابة الموسيقيين تعلن عن شعبة جديدة باسم الأداء الشعبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة المهن الموسيقية إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.
وأعلنت نقابة الموسيقيين في بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.
ناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.
ووجهت نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هانى شاكر، الشكر للشعب المصرى كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التى تؤمن بدور الفن فى تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التى تمر بالفن المصري، مؤكدة في بيانها أنها تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقى بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتى تعبر عن هوية شعبنا.
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