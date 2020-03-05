كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:58 صباحاً - ظهرت الفناناتان المصريتان دنيا و إيمى سمير غانم وهما ترتديان “كمامة” خلال تواجدهما فى مطار خوفا من فيروس كورونا.
ونشرت دنيا مقطع فيديو لها ولشقيقتها من المطار حيث ظهرت وهي تلاعب احد الاطفال الذي كان ينظر اليها بازالة الكمامة ووضعها مجددا.
كما نشر الفنان و المنتج هشام جمال صورة مع دنيا وإيمى في المطار، وكتب عليها:” تفتكروا مين”، نظرا لارتدائهما كمامات و نظارات وقامت دنيا بإعادة نشر الصورة وكتبت عليها:” احنا”، ليرد عليها جمال، قائلا:” ليه قلتى يا دنيا مكانتش باينه خالص”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دنيا وإيمى سمير غانم بالكمامات وموقف طريف مع احد الاطفال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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