كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 02:58 صباحاً - استمرارا لسلسلة فيديوهاتها الفاضحة، نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت سما المصري في الفيديو مرتدية الجلابية وتحمل عصا البلياردو وتتمايل على انغام اغنية “عود البطل” للفنانين حسن شاكوش وعمر كمال. وقالت سما المصري في تعليقها على الفيديو انها لبت تحدي متابعيها ورقصت بالجلابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سما المصري في وصلة رقص بالجلابية على “عود البطل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.