الإعلان التشويقي لمسلسل الاختيار.. قصة بطولة العقيد أحمد المنسي

الخميس 5 مارس 2020

كشف الممثل المصري أمير كرارة عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسله الجديد "الاختيار"، الذي يخوض به السباق الرمضاني خلال أبريل/نيسان، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية.



ونشر كرارة فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "رمضان ٢٠٢٠.. الاختيار سينرجي، باهر دويدار، بيتر ميمي، منسي".

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش الإرهابي.‏

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"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين ضيوف شرف منهم صلاح عبدالله، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار.

آخر أعمال كرارة الدرامية كان مسلسل "كلبش 3"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه بطولته أحمد عبدالعزيز وهشام سليم وهالة فاخر ويسرا اللوزي وأحمد العوضي وعمر الشناوي.