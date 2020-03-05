بمشاركة "الدمرداش والقرموطي وإنتاج الأزهر".. مؤلف "شاهد عدل" يكشف عن كواليسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أطلقت صحيفة صوت الأزهر، أمس، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، إعلان "شاهد عدل" أول فيلم روائى قصير من إنتاجها، والفيلم يتناول قضايا مجتمعية مرتبطة بالدين يحاول معالجتها من خلال سياق درامى موضحًا المعنى الصحيح للمفاهيم الدينية، ويقوم ببطولة الفيلم ولأول مرة شيخ أزهري، هو الشيخ أحمد المالكي الباحث الشرعي الشاب بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى الإعلاميين جابر القرموطي، ومعتز الدمرداش.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير مجلة صوت الأزهر، إن الأزهر ليس لديه أي موقف سلبي اتجاه الفن الهادف، مضيفا أن هناك فرقا تمثيلية في الجامعات والمعاهد الازهرية.

وأضاف الصاوي، في تعليقه على طرح المجلة التابعة لمشيخة الأزهر فيلما روائيا قصيرا يشارك به أحد المشايخ، أن مناهج الأزهر بها "مسرحة"، ويمثلون الدروس وأشياء من السيرة النبوية.

وتابع: "الأزهر في السنوات الأخيرة ينظلم مهرجان للإبداع في التمثيل والنحت والرسم، ويقام في مركز المؤتمرات".

وبسؤال كيف جاءت الفكرة، قال إنها بهدف تقديم أفكار الأزهر في بعض المسائل لكن في قالب جديد، وجاءت الفكرة تزامنا مع المؤتمر العالمي للتجديد.

وتابع: "الفكرة كانت في البداية أن يكون نصا مسرحيا، لكننا رأينا أن الأفضل أن تكون في شكل فيلم، بما يساعدنا على عرضها على اليوتيوب، وفي المؤاتمرات والندوات".

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وأشار إلى أن الفيلم صور بميزانية بسيطة، وبمشاركة صحفيين في المجلة وطلبة من المعاهد، كما أن مخرج الفيلم محمود العراقي، مصور صحفي، وخريج الأزهر أيضا.

ولفت إلى أن التصوير جرى في يوم ونصف فقط، والفيلم مدته 20 دقيقة، موضحا أن الفكرة كانت من عنده، ووجد دعما كبيرا من كل المشيخة، ووفروا له كل الدعم اللوجيستي للتصوير.

وتابع: "استهدفنا أن يكون الفيلم بشكل احترافي لكن فيه قدرا من روح الهواية".

وعن سبب مشاركة الشيخ أحمد المالكي في بطولة الفيلم، أوضح أنه كان لا بد أن يكون شيخا حقيقيا من الأزهر، والباحث أحمد المالكي كان متحمسا للأمر، كما أنه قدم برامج كثيرة، ويستطيع التعامل مع الكاميرا.

وأضاف أنه كان من المخطط مشاركة بعض الفنانين في الفيلم، لكن المعظم كان منشغل بتصوير أعمال درامية، متابعا: "لكن بمجرد التواصل مع الإعلاميين معتز الدمرداش وجابر القرموطي رحبا بالأمر".

واختتم: "الفيلم كتب وصور في 4 أيام، وسيتم طرحه كاملا خلال أسبوع و10 أيام عبر اليويتوب، وهو يناقش حوالي 10 قضايا مهمة، ومن الممكن تكرار التجربة مستقبلا".

وكتب السيناريو والحوار الكاتب الصحفى أحمد الصاوى رئيس تحرير صوت الأزهر، وقام بدور البطولة الشيخ أحمد المالكى ، وشارك فيه الإعلاميان معتز الدمرداش وجابر القرموطى كضيفى شرف وسط مجموعة من شباب الممثلين، وقام بإخراج الفيلم محمود العراقى.