نانسي عجرم مع نبيلة عبيد ونادية الجندي في رمضان 2020 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تشارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في مسلسل "نساء من دهب" لنبيلة عبيد ونادية الجندي والمقرر عرضه في رمضان.

ووفقا لبرنامج MBC Trending، فظهور الفنانة نانسي عجرم في المسلسل سيكون من خلال أغنية في المسلسل تقدمها نانسي في حضور بطلات العمل، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

يبدو أن مسلسل "نساء من دهب" الذي يشكل عودة للفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية.

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مسلسل "نساء من ذهب"، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان وبطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

قبل نانسي ظهر الفنان الكبير أحمد السقا كضيف شرف المسلسل ورفض أن يتقاضي أجراً، كما انتهى الفنان عمر زهران من تصوير دوره في المسلسل، حيث يظهر ضيف شرف حلقتين من المسلسل.

فيديو نانسي