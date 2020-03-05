نشرت النجمة ليلى علوي بعض الصور من معرض الفنان فاروق حسني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجهت ليلى رسالة إلى فاروق حسني، وذلك بعد نجاح المعرض، قائلة:من معرض الفنان فاروق حسني اللي دايماً بيبقى فيه جديد وبيكون زحمة مليان بحب الناس كلها ليه .. الف مبروك ودايماً في نجاح ودايماً بتبهرنا.
يذكر أن النجمة ليلى علوي تستعد لعرض فيلمهاالجديد، والذي يحمل أسم التاريخ السري لكوثر، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين.
وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت أحداث 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة إمتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لإستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. ليلى علوي في معرض فاروق حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.