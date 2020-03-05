بعد رمضان وياسمين.. خالد عليش يقود أزمة جديدة للفنانين عبر السوشيال ميديا

تزداد الساحة الفنية سخونة على مواقع السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر، وكذلك أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها مع الفنان أحمد العوضي، وأزمة مطربي المهرجانات مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، تأتي أزمة جديدة أثارتها طليقة الإعلامي خالد عليش مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي كواليس أزمة عليش مع طليقته ميما شامي بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغريدة أشارت فيها إلى اشتعال أزمتها مع زوجها بسبب المصاريف الدراسية لابنتيهما، وقالت فيها "هو ٤٠٠٠

جنية في الشهر يكفى بنت في مدرسة انترناشونال وباباها بيقبض ٧٥٠٠٠ في الشهر .. ده غير الإعلانات والايفنتات وإعلانات السوشيل ميديا".

وشهدت التغريدة الكثير من المشاكل والتفاصيل بينهما على النحو التالي:

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يذكر أن الإعلامي خالد تزوج من زوجته الفنانة ميما الشامي في شهر ديسمبر من عام 2013، وأنجبا طفلة، كما شاركت ميما بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، فشاركت في رمضان 2016 في مشاهد قليلة في مسلسل بنات سوبر مان.