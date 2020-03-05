بعد تألقها في دور "سوريا" بالأخ الكبير.. معلومات عن بنت الإسكندرية هبة عبدالغني

تصدرت الفنانة هبة عبدالغني، مؤشرات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تألقها في دور "سوريا" بمسلسل الأخ الكبير، رغم ظهورها كضيف شرف.

وخطفت الفنانة هبة عبدالغني، الأنظار خلال الأيام الماضية بعد مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، ورغم ظهورها كضيف شرف ضمن الحلقات الأخيرة من العمل، من خلال شخصية تدعي "سوريا"، إلا أنها نالت إعجاب الجمهور بعد أداء مؤثر ومشاهد قوية أثرت في الأحداث.

يذكر أن هبة عبد الغني تظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل، وتقدم شخصية تسمى "سوريا" وخلال الحلقات سيتم الكشف عن هوية شخصيتها التي تمثل مفاجأة من مفاجآت الحلقات العشر الأخيرة من العمل.

هبة عبدالغني محمد أبو العلا، مواليد 5 ديسمبر لعام 1976، بمحافظة الإسكندرية، تخرجت من كلية الأداب بجامعة الإسكندرية قسم الدراسات المسرحية شعبة تمثيل وإخراج، اشتركت بالتمثيل في العديد من الاعمال الفنيه في سن مبكر.

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ولها من الأدوار الهامة والناجحة الكثير

منها، الأخ الكبير، الحصان الأسود مع الفنان أحمد السقا، فرصة ثانية، كارمن، الأب الروحي 2، لمس أكتاف، وغيرها من الأدوار التي شاركت بها وجعلت لها مكانة خاصة في الأعمال الدرامية .

جدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.