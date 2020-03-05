ميرنا وليد - بيروت - تقدم الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بالمعايدة لمسؤولة العلاقات العامة ومتعهدة الحفلات المغربية ​حياة بن عبد الله​ لمناسبة عيد ميلادها، ونشر في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية القصة أو "الستوري" صورة بدا فيها مع ​فرقة فناير​ التي أطلق معها أغنيتهم الأخيرة "آسف حبيبي" تتوسطهم حياة وكتب على الصورة:"أيوة هادي في خاطر حياة "sweetheat" عيد ميلاد سعيد نحبك بزاف".

إشارة إلى أن لمجرد اختار ممازحة جمهوره ونشر مقطع فيديو له يظهره وهو يضع فيلتر النظارات وآخر لرجل بلحية بيضاء وحلق في الأنف، وهو سعيد لنجاح أغنيته الأخيرة التي حصدت ما يقارب الـ 14 مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرح الكليب على يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يعايد هذه المرأة بعيد ميلادها ويسمّيها "عزيزتي"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.