بالصور- قبل الخلاف.. هكذا ضحك وائل عبد العزيز وأحمد العوضي معاً

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري وائل عبد العزيز جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعترض على علاقة شقيقته الممثلة المصرية ياسمين ‏عبد ‏العزيز بالممثل المصري ​أحمد العوضي​، الأمر الذي أدّى إلى الكثير الجدل بين المتابعين.

وعلى الرغم من الأخذ والردّ بين عبد العزيز والعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا إلا أن الثنائي قد خاضا ‏السباق الرمضاني السابق مع ​ياسمين عبد العزيز​ في مسلسل "لأخر نفس"، كشفت بعض الصور لهما في كواليس تصوير المسلسل انسجام يجمعهما الود واللطف على عكس ما يظهر الآن على صفحاتهما.

الجدير ذكره أن مسلسل "لآخر نفس" من بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد ‏الوهاب، ​أحمد صلاح حسني​، أحمد العوضي، مراد مكرم، محمد عز، ‏وائل عبد العزيز، ​ثراء جبيل​، ​هند عبد الحليم​، تأليف ​عبد الله حسن​ و​أمين جمال​ ‏وطارق الكاشف، المسلسل من إخراج حسام علي.‏

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