ميرنا وليد - بيروت - شاركت أصغر مليارديرة عصامية في العالم ونجمة تلفزيون الواقع التي بلغ متابعوها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي 164 مليوناً، ​كايلي جينر​، صورا لها مع متابعيها ظهرت فيها مع صديقتها المقربة ​أناستازيا كارانيكولاو​ المعروفة بـ ستاسي بايبي، وهما لا ترتديان سوى فستانين شفافين أظهرا مفاتنهما، ففي الصورة الأولى التقطت لـ ستاسي من الخلف حيث ظهرت مؤخرتها بوضوح وهي تنزل على الدرج، فيما كانت كايلي في الجهة المقابلة في مواجهة الكاميرا ووضعت يديها بين فخذيها لتخفي منطقتها الحميمة بينما أخفت بيدها اليسرى جزءاً من صدرها، فيما بدت في الصورة الثانية وقد تلاصق صدرها بصدر صديقتها حيث وقفتا في مواجهة بعضهما عن قرب وفي صورة أخرى بدت كايلي خلف ستاسي وقد أمسكتها من ذراعيها ووضعت رأسها على رقبتها.

ونالت الصور إعجاب العديد من المتابعين وتعليقات بالآلاف.

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كانت هذه تفاصيل خبر كايلي جينر وصديقتها شبه عاريتين وبوضع مثير -بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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