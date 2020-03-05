بالفيديو- ديزني تطلق تريلر فيلم Artemis Fowl الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت شركة ​ديزني​ الإعلان الترويجي لفيلم ​Artemis Fowl​، المصنف ضمن أفلام الأكشن والتشويق والمغامرة لجميع أفراد العائلة، المقرر طرحه يوم 9 آب المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من سينمات أوروبا، وكشف التريلر عن عدد من المشاهد التشويقية للعمل، واستطاع أن يقترب إلى 4 مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه على يوتيوب.

الفيلم يدور حول قصة شاب إيرلندي إسمه "أرتميس فاول الثاني" لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود.

ويشار الى أن فيلم Artemis Fowl بطولة ميراندا رايسن، هونج تشاو، جودي دينش، جوش جاد، نونسو أنوزي، أدريان سكاربورو، فردية شو، لارا ماكدونيل، جوشوا ماكجواير، سيمون كيربي، برناردو سانتوس، نيكش باتل، روث هورروكس. العمل من إخراج كينيث براناج، ومن تأليف ايون كولفير، مايكل جولدنبرج، آدم كلاين، كونور ماكفرسون.