عود البطل تعود على يوتيوب بعد حذفها وعدد مشاهدات خيالي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعاد ​عمر كمال​ و​حسن شاكوش​ منذ ساعة تقريباً طرح مهرجان عود البطل مرة أخرى بعد حذفها على يوتيوب إثر اتهامات انتهاك الحقوق الملكية لإحدى الشركات التي قدمت بلاغاً ضد الأغنية، حيث اتهم فنان المهرجانات ​حسن جاكسون​ كلا من عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان" خطفتني"، إلا أن برومو الأغنية تم طرحه في 28 كانون الثاني الماضي، بينما المهرجان تم طرحه على يوتيوب بتاريخ 22 شباط. وحققت خلال 24 ساعة من طرحها حوالى 7 ملايين مشاهدة.

وكان عمر كمال ألمح إلى جاكسون من دون أن يسميه بأنه لن يستطيع سرقة نجاحه وكان علق بعد حذف عود البطل فكتب :"متفتكرشي انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعني .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذي الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وأنجح".

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