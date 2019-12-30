عمر خيرت يحيي حفلين في دار الأوبرا المصرية

القاهرة – لايف ستايل
يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 من شهر يناير المقبل وذلك على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء.ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.
ومقرر أيضا أن يحيى عمر خيرت حفلا آخر مهرجان "شتاء طنطورة" السعودى اليوم الجمعة وآخر غدا السبت على مسرح مرايا.
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