علي الحجار يتألق في حفل جماهيري بالجامعة الأميركية

شهد حفل الفنان علي الحجار، مساء أمس الجمعة، حضورا جماهيريا كثيفا بالجامعة الأمريكية في القاهرة , وقدم الحجار خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الضخمة والطويلة، كما حرص على تقديم الأغاني التي طلبها جمهوره.
ويقيم الفنان علي الحجار الحفل احتفالا مع جمهوره بحصوله على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي.
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