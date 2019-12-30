عروض خاصة في مصر ودول عربية لفيلم "أشباح أوروبا"

انتهى فريق عمل فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي من التصوير، بعدما انشغلوا الفترة الماضية في السفر إلى أوروبا لتصوير بعض المشاهد هناك.

أجاب محمد وزيري، منتج الفيلم، على أسئلة الجمهور عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستغرام عن عرض الفيلم وأغنية هيفاء وهبي.

في البداية أكد وزيري أنه سيقيم عروضا خاصة للفيلم في مصر والإمارات والسعودية.كما أوضح أن هيفاء وهبي كانت ستقدم أغنية شعبية خلال أحداث الفيلم، لكن نظرا لضيق الوقت لم يكتمل الأمر.وأكد محمد وزيري أنه المنتج الوحيد للفيلم ولا يوجد لديه أي شركاء.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي‎.

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