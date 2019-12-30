كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - قضت محكمة قبرصية اليوم الإثنين بإدانة الفتاة البريطانية التي تبلغ من العمر 19 عاما والتي زعمت بأن 12 إسرائيليا قاموا بإغتصابها في القضية التي تعود إلى شهر يوليو الماضي .
حيث أعلن القاضي ” ميكاليس باباثاناسيو ” بأن الفتاة قامت بإختلاق مزاعم بتعرضها للاغتصاب ولم تذكر الحقيقة وحاولت خداع المحكمة بإفادات مراوغة وتم إخلاء سبيل الشباب .
وأدانت المحكمة الفتاة بتهمة الإضرار العام .. وأشارت إلى أن الحكم النهائي سيصدر في 7 يناير المقبل .
وتعود تفاصيل الواقعة حين قامت الشرطة القبرصية باعتقال 12 سائحا إسرائيليا بعدما زعمت فتاة بريطانية بأنهم اغتصبوها في فندق كانت تنزل فيه في مدينة ” أيا نابا ” السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية .
كانت هذه تفاصيل خبر ” حكم غير متوقع ” .. تطورات قضية اغتصاب فتاة بريطانية على يد 12 إسرائيليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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