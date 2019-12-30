” حكم غير متوقع ” .. تطورات قضية اغتصاب فتاة بريطانية على يد 12 إسرائيليا

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - قضت محكمة قبرصية اليوم الإثنين بإدانة الفتاة البريطانية التي تبلغ من العمر 19 عاما والتي زعمت بأن 12 إسرائيليا قاموا بإغتصابها في القضية التي تعود إلى شهر يوليو الماضي .

حيث أعلن القاضي ” ميكاليس باباثاناسيو ” بأن الفتاة قامت بإختلاق مزاعم بتعرضها للاغتصاب ولم تذكر الحقيقة وحاولت خداع المحكمة بإفادات مراوغة وتم إخلاء سبيل الشباب .

وأدانت المحكمة الفتاة بتهمة الإضرار العام .. وأشارت إلى أن الحكم النهائي سيصدر في 7 يناير المقبل .

وتعود تفاصيل الواقعة حين قامت الشرطة القبرصية باعتقال 12 سائحا إسرائيليا بعدما زعمت فتاة بريطانية بأنهم اغتصبوها في فندق كانت تنزل فيه في مدينة ” أيا نابا ” السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية .