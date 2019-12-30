شاهد .. ملحم زين ضيف الشيف بوراك في مطعمه

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 05:55 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” ملحم زين ” عبر حسابه هلة موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من زيارته لمطعم الشيف التركي الشهير ” بوراك ” بمدينة إسطنبول ” مطعم المدينة ” .

وظهر في الصورة ملحم زين بجانب الشيف بوراك وأعرب زين عن سعادته بهذه الزيارة وعن الإستقبال الرائع الذي استقبله الشيف بوراك له .

وعلق قائلا : ” شكرا على استقبالكم وضيافتكم انبسطت كثير بلقاء اخي إسماعيل وإبنه الشهير بوراك بعد سنين طويلة .. دعائي لكم بالتوفيق الدائم ” .