"حكايات بنات" يعود بجزأين.. وهؤلاء النجمات بطلاته الجديدات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل المصري "حكايات بنات" باجزائه الـ 3 الأولى، فجر المنتج طارق الجنايني مفاجأة كبيرة لجمهور المسلسل عن بدء تصوير جزأين جديدين للعمل، يوم أمس الأحد.

وكشفت العديد من الأخبار أنه سيتم عرض العمل قبل شهر رمضان المقبل؛ إذ سيتم التعاقد مع 4 فنانات أخريات من أجل بطولة الأجزاء الجديدة، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته نجمات الأجزاء الـ3 الأولى من العمل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لوجوه جديدة.

أما بطلات الجزأين الجديدين من المسلسل فهن النجمات ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، اللواتي حققن نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة.

ويتحدث المسلسل عن المشاكل التي تواجهها الفتيات العربيات سواء في العمل والحياة الاجتماعية، بالإضافة لعلاقات الحب والزواج.

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يُشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل حكايات بنات عُرض عام 2012 وشارك في بطولته كل من حورية فرغلي، صبا مبارك، دينا الشربيني، ريهام أيمن بالإضافة للفنانة رجاء الجداوي والفنان كريم فهمي وعدد من النجوم.

وبعدما حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية قرر صناع العمل إنتاج جزأين جديدين منه مع بعض التغيرات على بطلات العمل؛ فاستمرت في البطولة صبا مبارك، دينا الشربيني، فيما انضم للأجزاء الجديدة كل من ندا موسى وانجي المقدم، بالإضافة لعدد من الأسماء الجديدة.

وفي الوقت الذي عبر فيه عدد كبير من الجمهور عن فرحتهم لوجود أجزاء جديدة من المسلسل، تساءل آخرون عن سر استبعاد بطلات العمل اللواتي حققن نجاحا كبيرا في الأجزاء السابقة واستبدالهن بنجمات جديدات، فيما رحب البعض بهذه الخطوة مُعتبرين أن تغيير البطلات يعني تغير القصص والمشاكل التي يتناولها المسلسل، وبالتالي وضع إضافة مميزة، من المؤكد أنها ستتسبب بنجاحه، خاصة أن فكرة تناول حياة عدد من الفتيات بكل ما يعشنه من أحداث لاقت النجاح، وإضافة هذه اللمسة بتغير الشخصيات سيكون لها نتيجة إيجابية.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هي من غنت شارة المسلسل، مُضيفة نجاحا آخر للمسلسل؛ إذ لاقت الأغنية انتشارا واسعا.