"بينبول" يتصدر ترشيحات جوائز النسر الذهبي في روسيا

تصدر فيلم الدراما الروسي "Beanpole" للمخرج كانتمير بالاجوف، ترشيحات جوائز النسر الذهبي السنوية في روسيا، فمن المقرر إعلان قوائم الفائزين في 24 يناير المقبل باستوديو موسكو.

حجزت هوليوود مكانها في قائمة الترشيحات من خلال فيلمي "The Lion King"، الذي بلغت حصيلته 46.7 مليون دولار بشباك التذاكر الروسي، وفيلم "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج كوينتين تاراينتينو.

وتدور أحداث "Beanpole" في عام 1945 بمدينة لينينجراد الروسية، حيث دمرت الحرب العالمية الثانية كل شيء في المدينة، وفي أعقاب الخسائر الوخيمة، تحاول امرأتين البحث عن الأمل في الحياة وإعادة بناء العالم. حصد الفيلم جائزة النقاد والإخراج بمهرجان كان السينمائي، كما فاز بجائزة مدينة تورينو بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هند صبري تدعم فيلمها "نورا تحلم" فى مهرجان تورنتو السينمائي

عمرو سلامة يُعلن عرض فيلم الشيخ جاكسون في مهرجان تورنتو