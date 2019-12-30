يحيى عبدالمتين يجسد دور مورفيوس في فيلم "Matrix 4"

القاهرة – لايف ستايل
انضم الممثل الأميركي الشاب يحيى عبدالمتين، لأبطال الجزء الرابع من امتياز الخيال العلمي والأكشن الشهير "The Matrix"، المقرر طرحه في 2022.
سيلعب "عبدالمتين" دور "مورفيوس" في مرحلة الشباب، الذي سبق وجسده النجم لورانس فيشبورن في الأجزاء السابقة. ينضم بذلك لأبطال السلسلة الأصلية كيانو ريفز وكاري آن موس في أدوار (نيو) و(ترينيتي)، بالإضافة إلى الممثل نيل باتريك هاريس، فيما تقوم لانا واتشوسكي بكتابة وتوجيه الفيلم، المقرر تصويره بداية العام المقبل. وفقا لموقع "سكرين رانت" الأمريكي.
جاء اختيار الممثل يحيى عبدالمتين، بعد ظهوره المميز مؤخرًا بأفلام "Aquaman" و"Us"، بالإضافة إلى دوره في السلسلة التلفزيونية الناجحة "Watchmen" لصالح شبكة "HBO".
يُذكر أن ثلاثية "The Matrix" للأخوين لانا وليلي واتشوسكي، جمعت أكثر من 1.6 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي. تعتبر السلسلة التي بدأت بالظهور عام 1999، واحدة من أهم كلاسيكيات السينما العالمية، كما فتحت مجالًا ابداعيًا واسعًا أمام أفلام الخيال العلمي التي أتت بعدها.
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