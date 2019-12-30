طرح تذاكر حفل حسين الجسمي وأسما لمنور في سمرات شتاء الرياض

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تذاكر الحفل المنتظر للمطرب حسين الجسمي والمطربة أسماء لمنور ضمن موسم سمرات شتاء الرياض، وذلك بمنتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية. وطرحت شركة روتانا المنظمة للحفل الكبير تذاكر الحفل أمس بموقع تذكرتي، ومن المتوقع إقبال الجمهور عليه بشكل كبير لما يتمتع به الفنان حسين الجسمي والفنانة اسما لمنور من شعبية كبيرة، ويقدم النجمان باقة منوعة من أغانيها خلال الحفل. قد يهمك ايضاً: الجسمي يُؤكّد أموره الخاصّة لا تعني الناس دانييلا رحمة تعلن حبّها لحسين الجسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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