مهند دياب يحصد جائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين

اختتمت أول أمس؛ فعاليات مهرجان يوسف شاهين في دورته العاشرة، وحصد فيلم "ست الحبايب" جائزة الجمهور بالمهرجان. الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة.

فيلم "ست الحبايب" حصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أكتوبر الماضي، ويتناول الفيلم قصة كفاح ثلاث أمهات من أجل الوصول بأولادهم إلى بر الأمان وتم عرضه في الحفل الرئاسي لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس الماضي.

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