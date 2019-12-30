"حكيم" يتصدر تريند يوتيوب مصر بـ3 أغنيات من ألبوم "الراجل الصح"

تصدر النجم حكيم، يوتيوب مصر، بثلاث أغنيات من أغنيات ألبومه الجديد "الراجل الصح" الذى من المقرر أن يطرح كاملا خلال شهر يناير المقبل.

يشارك "حكيم" في التريند بأغنيات "الراجل الصح"، و"رقصوني"" التى طرحها أمس، وأغنية "الجارسون" .

يذكر أن حكيم كان قد طرح من الألبوم عددًا من الأغنيات، من بينها "سيبونا في حالنا، وليلة بمبي".

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