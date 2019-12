"Star War" يحافظ على الصدارة في إيرادات السينما الأميركية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حافظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم "Star Wars: The Rise of Skywalker" على موقع الصدارة في إيرادات السينما الأميركية بمطلع الأسبوع محققا 72 مليون دولار. وهو من بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

وفي المركز الثاني حافظ فيلم المغامرة ‬"Jumanji: The Next Level" على موقعه بـ 35.3 مليون دولار. فيما حلّ الفيلم الرومانسي الجديد Little women في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

وبينما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "Frozen2" من المركز الثالث إلى الرابع هذا الأسبوع بإيراداتٍ بلغت 16.5 مليون دولار، حلّ في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Spies in Disguise" مسجلاً 13.2 مليون دولار.