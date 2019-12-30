درّة تواجه المشاكل بفيلمها الجديد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة درة لعرض فيلمها الجديد "يوم وليلة" المقرر إطلاقه بتاريخ 6 يناير المقبل، ويجمعها في بطولته مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وعدد كبير من النجوم.

وأشارت في تصريحاتٍ صحفية إلى أنها تُجسِّد فيه شخصية ميرفت، التى تعاني من التناقضات الفكرية في مواجهة الكثير من المشاكل. كما أوضحت بتصريحاتٍ صحافية أن الفيلم ينقل واقع فئة من المجتمع المصري التي تعيش بأوضاع صعبة مع إظهار الإيجابيات حيث تستدعي الأحداث في سياق العمل.

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