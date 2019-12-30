شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من بدرية طلبة.. هعمل "Gps" بصوتى و الناس تختار أنا ولا جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن نفت شركة جوجل فى بيان لها الاثنين، الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، ردا علي ما أعلنته الفنانة بدرية طلبة، أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصورتها تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقت مع مسئولى "جوجل" فى مصر لعرض الفكرة ومناقشتها.

تواصل الخليج 365، مع الفنانة بدرية طلبة، وقالت:" هيتعمل إبلكيشين بصوتى و الناس تختار تشغل مين، وبالنسبة بالتعاون مع جوجل فيه تعاون لانى هشتغل على الخريطة بتاعتهم أكيد لكن أكيد مش هكون بديل للصوت بتاعهم، وأوضحت بدرية طلبة أن هذا توضيح منها لما أثار من جدل و تكذيب لما صرحت به عن تعاونها مع جوجل".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة بدرية طلبة في تحدي العشر سنوات والذي شارك به عدد كبير من نجوم الوسط الفني والسوشيال ميديا ولكن أيضًا على طريقتها الخاصة.

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كما انضمت الفنانة بدرية طلبة لمسرحية " لوكاندة الأوباش" لتقف على خشبة مسرح بوليفارد بموسم الرياض مع المخرج أشرف زكى، بعد اعتذار شيماء سيف، ومن المقرر أن يتم عرضها في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز.

وفى سياق آخر، مازالت بدرية طلبة تصور دورها فى مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ايضاً، ويشارك فى بطولاته رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، حمدى المرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.