شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Money Heist معلقا فى السماء قبل طرح الموسم الجديد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل الإسباني ميجيل هيران، صاحب شخصية "ريو" فى أحداث المسلسل الشهير Money Heist، على مشاركة جمهوره، فعاليات عطلته الأخيرة، ونشر صورة عبر حسابه الشخصى وهو "معلق" فى السماء أثناء إحدى مغامراته المعتادة، قبل عرض الموسم الرابع والجديد من المسلسل المقرر له يوم 3 إبريل المقبل على شبكة قنوات نتفليكس.

View this post on Instagram 😝 A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) on Dec 29, 2019 at 2:18pm PST Advertisements A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) onDec 29, 2019 at 2:18pm PST

ودشنت شبكة قنوات نتفليكس، حملتها للترويج للموسم الجديد المقرر له 3 إبريل المقبل، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتى حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل فى مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمى لورينتى، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذى سيأتى فى 6 حلقات.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن أشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".