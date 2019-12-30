شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الجزء الرابع.. مسلسل La Casa De Papel الأكثر مشاهدة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه المسلسل كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوم من عرضه عبر الشبكة.

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.

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ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".