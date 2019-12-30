شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول صفحته لـ 2 مليون مشترك على إنستجرام..ماذا قال أحمد داود لمتابعيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد داود، على توجيه رسالة لكل متابعيه بحلول رأس السنة، وشارك جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يتحدث فيه عن أحلامه فى 2020، قائلا:"كل سنة و أنتم طيبين ويارب تكون 2020 سنة سعيد على الجميع و مليانة خير و نجاح و رزق، وكل واحد يحقق حلمه فى 2020"، كما وجه الشكر لمتابعيه على وصول حسابه 2 مليون متابع، قائلا:"شكرا 2 مليون متابع و يارب أكون عند حسن ظنكم "، وكتب له الفنان أحمد فهمى، قائلا:" أنت محترم يا أحمد". Advertisements واحتفل صناع فيلم "يوم 13" بانطلاق تصوير العمل الذى يشارك فى بطولته أحمد داود والمقرر طرحه عام 2020. و فيلم "يوم 13" يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب فى نفس الوقت ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث. وكان آخر أعمال الفنان أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، و الفيلم بطولة الفنان أحمد عز و الفنان عمرو يوسف و الفنان أحمد الفيشاوى والفنان كريم قاسم و الفنان خالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، بمشاركة طارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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